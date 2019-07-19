Кресла мешки оптом
Бескаркасная мебель оптом от производителя. Огромный выбор цветов и материалов. Сделаем комфортные кресла по вашему дизайну
Любой цвет
Любая форма
Любой размер
Любой дизайн
Выполним заказ любой сложности
Бескаркасная мебель мобильна, легка, интересна. Она чрезвычайно комфортная, привлекает к себе внимание и стала частью многих интересных мест. Если вы решили добавить в свое дело бескаркасную мебель, то вы мыслите современно и креативно.
Любая форма, любой размер, любой цвет. Это можно назвать нашим девизом. А означает он индивидуальный подход к любому заказу, и гибкость производства. Для этого у нас есть все. Дизайнеры с многолетним опытом, швеи и оборудование высшего класса, прямые поставки тканей из Китая, что значительно экономит бюджет. Мы предлагаем кресла мешки оптом от 5 шт.
Любая форма, любой размер, любой цвет (с) SOBAG
Используем огнеупорные материалы и индивидуальные наполнители
Огнеупорные и износостойкие материалы для кальянных и мест на открытом воздухе
Полноцветная широкоформатная и качественная печать на мебельной ткани
Набиваем мешки современными смешанными наполнителями с минимальной усадкой для мест с большим трафиком
Изготовливаем кресла в виде фруктов, животных, мультяшек для детских развлекательных заведений
Высококлассные дизайнерские кресла и диваны классических форм, для мест с серьезным интерьером
Обслуживаем находящиеся у вас в эксплуатации мешки с максимальной скидкой
Мебель для заведений с большим трафиком
Мы изготовили мешки для десятков заведений — кальянных, кафе и компьютерных салонов, кинотеатров. Всегда подбирали прочные, немаркие ткани по минимальной цене что готовы сделать и для вас. Наши мешки прослужат не один год, не прогорят от угля, не потеряют приличный вид и не усядут за месяц.
Гарантия качества 1 год на швы и чехлы. Замена наполнителя, стирка химчистка нашими силами по минимальной цене.
ОТ 2000 РУБЛЕЙ
Бескаркасная мебель для учебных, образовательных заведений и Детских площадок
Мы разработали десятки моделей для детей и подростков разных возрастов. Их отличие необычные формы в виде животных, фруктов, геометрических фигур. Наша мебель может быть в виде кубиков, огромных подушек, пирамидок при этом обладать возможностями развития сенсорики и выполнять все необходимые условия для специальных образовательных заведений.
В коллекции более сотни ярких интересных тканей с детской и подростковой тематикой. Также отдельно уделяется внимание экологичности материала и «антидетским» швам. Для детских площадок используется смешанные наполнители что делает нашу мебель мягче и гораздо устойчивее к усадке.
ОТ 1100 РУБЛЕЙ
Кресла и диваны для дизайнерских студий. Мебель vip класса.
Такая мебель требует особого подхода, как в выборе ткани так и в пошиве изделия. Дорогие плотные и очень нежные велюры, жаккарды из Европы, бархатистые шениллы высшего качества. Любая ткань по вашему запросу приобретет формы классической или необычной мебели.
Она будет актуальна в современных квартирах студиях, частных домах с большими террасами. Такие кресла интересно будут смотреться около бассейнов и в банях,в домах отдыха. Специальное предложение для студий дизайна и интерьера.
ОТ 5000 РУБЛЕЙ
Мебель для фестивалей, летних площадок встреч и праздников на открытом воздухе
Обеспечить десятки и сотни посадочных мест на открытом воздухе задача не из легких. Бескаркасная мебель тут выступит наилучшим решением. Влагостойкая, легкая, прочная. Мы используем нейлоны только от 420 той плотности. Двойные швы, внутренняя обметка и армированные нитки. Наши мешки невозможно порвать обычными способами.
Они прослужат вам крайне долго, и до конца выполнят свою функцию. Для небольших мероприятий у нас есть мебель в аренду.
ОТ 1700 РУБЛЕЙ
Полноцветная широкоформатная печать на ткани
Мы готовы нанести любое изображение на мебельную ткань. И это не просто печать логотипа, а полная заливка полотна. Вам только необходимо предоставить изображение или обратиться к нашему дизайнеру. Комиксы, игры, сериалы, фоновые изображение компаний, тематические рисунки и д.р.
ОТ 1600 РУБЛЕЙ
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Телефон: 8-903-871-71-03
Почта: kirkipu@yandex.ru
Viber: 8-903-871-71-03
Whatsapp: 8-903-871-71-03
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