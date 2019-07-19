Бескаркасная мебель мобильна, легка, интересна. Она чрезвычайно комфортная, привлекает к себе внимание и стала частью многих интересных мест. Если вы решили добавить в свое дело бескаркасную мебель, то вы мыслите современно и креативно.

Любая форма, любой размер, любой цвет. Это можно назвать нашим девизом. А означает он индивидуальный подход к любому заказу, и гибкость производства. Для этого у нас есть все. Дизайнеры с многолетним опытом, швеи и оборудование высшего класса, прямые поставки тканей из Китая, что значительно экономит бюджет. Мы предлагаем кресла мешки оптом от 5 шт.